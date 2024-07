Field de Tiro com Arco: Brasileiro encerra no Castelo Garcia D'Ávila - Foto: Divulgação

O Campeonato Brasileiro de Field de Tiro com Arco chegou ao fim neste sábado, 6, no histórico Castelo Garcia D'Ávila, na Praia do Forte, em Mata de São João. O evento, realizado em parceria com a Brasil Arco e a Revis Sapiranga, começou em 4 de julho e contou com a participação de arqueiros de diversas regiões.

Paulo Merlino, presidente do comitê organizador do campeonato, ressaltou a importância da modalidade Field no esporte de alto rendimento. "Este formato de campeonato é realizado em trilhas que apresentam uma imensa variedade de tipos de alvos, distâncias e condições, tornando-se uma experiência única para os arqueiros", explicou Merlino. Ele também afirmou que o evento foi um sucesso e pode servir de inspiração para outras federações de Tiro com Arco no Brasil. “Esse é o primeiro campeonato desta modalidade no país. Tudo o que aconteceu aqui servirá como base para os próximos eventos. Esperamos que as demais federações se inspirem e promovam campeonatos fields em seus estados, estimulando cada vez mais a participação esportiva com uma conexão com a natureza”, declarou Merlino.

Leia mais:

Copa 2 de Julho: Confira os classificados às oitavas de final

Renata Barros, presidente da Federação Baiana de Arco e Flecha (FBAF), avaliou positivamente a realização do evento. “O Campeonato Brasileiro de Field na Bahia foi um sucesso absoluto. Com a participação de atletas talentosos e uma organização impecável, o evento proporcionou uma experiência inesquecível para todos. Além disso, deixamos um legado importante para as próximas edições, elevando os padrões e inspirando futuros talentos”, afirmou Barros, que também é arqueira.

A modalidade Field, uma das mais tradicionais no tiro com arco, combina o prazer de percorrer trilhas com a prática do arco e flecha, proporcionando uma conexão com a natureza e aprendizado sobre a flora e fauna local. "As trilhas são geralmente localizadas em áreas naturais ou de preservação ambiental, o que enriquece ainda mais a experiência dos participantes", pontuou Merlino.

Confira a lista dos medalhistas do I Campeonato Field de Tiro com Arco

Barebow Feminino Adulto

Ouro: Renata Barros - Clube Asas

Prata: Roberta Saback - Escola de Arquearia Zeferina

Bronze: Aline Castro - Escola de Arquearia Zeferina

Barebow Sub18 Feminino

Ouro: Stefany Almeida - Clube Soares de Tiro com Arco

Prata: Jadini Gomes - Clube Soares de Tiro com Arco

Barebow Masculino Adulto

Ouro: Paulo Merlino - Batalha Cênica Salvador

Prata: João Ricardo Marques - Diana Clube de Tiro com Arco

Bronze: Anderson dos Santos - Escola de Arquearia Zeferina

Recurvo Feminino Adulto

Ouro: Morena Saito - Clube Asas

Prata: Fran Nascimento - Escola de Arquearia Zeferina

Bronze: Clara Amaral - Clube Asas

Barebow Sub18 Masculino

Ouro: Matheus de Jesus - Clube Soares de Tiro com Arco

Prata: Jônatas Silva Farias - Escola de Arquearia Zeferina

Bronze: Guilherme Santana - Clube Soares de Tiro com Arco

Recurvo Sub18 Masculino

Ouro: Gabriel Nascimento - Escola de Arquearia Zeferina

Prata: Luan Assis - Escola de Arquearia Zeferina

Bronze: Isaías Santos - Escola de Arquearia Zeferina

Recurvo Masculino Adulto

Ouro: Roberto Ferreira - Escola de Arquearia Zeferina

Prata: Gabriel Trettin - Clube Asas