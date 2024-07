Copa 2 de Julho: Confira os classificados às oitavas de final

Copa 2 de Julho chega a fase decisiva - Foto: Paulinho Santos/Divulgação

A Copa 2 de Julho Sub-15 já conhece as equipes classificadas para a fase de oitavas de final. Todas as pertidas serão disputadas nesta segunda-feira, 8, em praças esportivas de Salvador, Região Metropolitana e cidades do interior baiano.

Equipes favoritas como o atual campeão Atlético-MG e a Seleção Brasileira garantiram vaga. Dentre as equipes baianas, o Bahia decepcionou e não se avançou.

O Tricolor de Aço precisava vencer Santa Rita de Cássia e apenas empatou, em jogo disputado no CT Evaristo de Macedo. A equipe do Oeste do estado avançou de fase pelo segundo ano seguido.

As outras equipes do futebol baiano que se garantiram nas oitavas são o Estrela de Março, Galícia, Itabuna e Vitória. De maneira impressionante, o Jacuipense foi eliminado no grupo D pelo critério do número de cartões amarelos.

Além da Seleção Brasileira e do Atlético-MG, Palmeiras, Fortaleza, Botafogo-RJ, Comercial-MA, Goiás, Treze-PB e a Seleção Sergipana são as equipes nacionais garantidas entre os 16 melhores times.

Confira os jogos das oitavas de final da Copa 2 de Julho:

10h30 – Seleção Brasileira x Vasco-RJ, no Estádio de Pituaçu, Salvador;

15h – Athletico-PR x Atlético-MG, no CT de Praia do Forte, em Mata de São João;

15h – Fortaleza-CE x Itabuna, no Estádio Municipal de Lauro de Freitas;

14h – Seleção Sergipana x Goiás, no Estádio de Pituaçu, em Salvador;

15h – Vitória x Galícia, no CT do Vitória, em Salvador;

9h – Estrela de Março x Botafogo-RJ, no Estádio de Pituaçu, em Salvador;

10h30 – Comercial-MA x Santa Rita de Cássia, no Estádio Municipal de Cachoeira;

15h30 – Palmeiras-SP x Treze-PB, no Estádio de Pituaçu, em Salvador.