Chance de rebaixamento do Vitória despenca após triunfo; veja números

Jogadores do Leão comemoram gol de Lucas Esteves - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Fora da zona de rebaixamento, o Vitória segue em crescimento no Campeonato Brasileiro e brocou mais uma vez no Barradão. O Rubro-Negro bateu o Criciúma por 2 a 1, abrindo três pontos para o Corinthians, 17º colocado. Para a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Leão agora tem menos de 32% de possibilidade de cair.

Segundo os dados, o Vitória hoje possui 31,6% de chances de voltar à Série B, sendo que já teve 62,7%. Em franca recuperação sob comando de Thiago Carpini, o Rubro-Negro vem apresentando um bom futebol.

As equipes com maior porcentagem no levantamento da UFMG são Fluminense (87,8%), Atlético-GO (67%), Corinthians (57,4%), Grêmio (45,3%) e Cuiabá (37%). O time gaúcho, no entanto, ainda tem dois jogos atrasados para disputar.

E a Sul-Americana?

Grande obsessão do presidente Fábio Mota após a conquista do título baiano, a classificação para a Copa Sul-Americana já não parece tão distante para o Vitória. Segundo a UFMG, o Leão tem 25,8% de chance de conquistar a vaga.

Vale lembrar que essa possibilidade pode ainda melhorar, diante do fato que a quantidade de vagas para a Sul-Americana costuma aumentar após o desempenho dos times brasileiros nas competições da Conmebol.

Inicialmente, os classificados para a 'Sula' são as equipes que ficam entre 7º e 12º na tabela, podendo chegar até o 15º, atual posição do Vitória na tabela.