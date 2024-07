Ceni pode recorrer a atacante que não joga há 10 partidas neste sábado

Delegação tricolor reunida após o triunfo contra o Athletico-PR - Foto: Rafael Roddrigues | Esporte Clube Bahia

Sem garantir, muito menos dar dicas sobre o time titular para a partida deste sábado, 13, contra o Cuiabá, Rogério Ceni destacou, durante coletiva, depois do triunfo por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, que após a saída de Estupiñan, Rafael Ratão voltou a ser a primeira opção para substituir Everaldo.

''É natural que o Ratão tenha mais oportunidades com a saída do Estupiñan. Em tese ele é o substituto agora”, pontuou o técnico do Bahia.

Diante deste cenário, e com o camisa 9 suspenso, o atacante pode retornar ao time titular, após dez jogos longe dos gramados. Na última quarta-feira, 10, o treinador tricolor deu a entender que Ratão jogará na partida contra o Dourado, mas não garantiu a titularidade do jogador.

“Ele vai entrar no próximo jogo com certeza, cabe a ele se preparar bem. O Ratão provavelmente estará iniciando ou entrando no próximo jogo'', revelou Rogério Ceni.

Ainda comentando acerca do assunto, o treinador garantiu que independente de estar entrando em campo, ou não, o atleta tem o dever de estar pronto caso seja chamado: “Eu entendo o jogador ficar quatro jogos sem jogar, mas o profissional tem sempre que estar bem preparado”.

Relembre a última vez que Ratão entrou em campo pelo Bahia

A última oportunidade que Rafael Ratão teve como titular pelo Esquadrão aconteceu há quase dois meses, contra o CRB. Na ocasião, a equipe comandada por Rogério Ceni foi eliminada na semifinal da Copa do Nordeste, após empatar por 0 a 0 no tempo normal, e ser eliminada na disputa por pênaltis.