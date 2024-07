Jornalista italiano crava chegada de novo reforço do Bahia

Luciano Rodríguez já vestiu a camisa da Celeste Olímpica - Foto: Reprodução / Twitter / AUF

O atacante Luciano Rodriguez é o mais novo reforço do Bahia. O uruguaio de 21 anos assinará vínculo com o Esquadrão de Aço válido por cinco temporadas. A informação foi confirmada por Fabrizzio Romano, jornalista especializado no mercado de transferências do futebol.

Lucho é aguardado pelo estafe do Bahia para iniciar os exames médicos antes da assinatura do contrato. O Esquadrão de Aço superou as concorrências de clubes Europeus e de forças do continente Sul-Americano, como o River Plate, da Argentina, e o Palmeiras, que monitorava a situação do atleta.

Vale salientar que o Girona, clube espanhol gerido pelo Grupo City, negociava com o jogador, porém as tratativas não foram adiante.

Apelidado de "Novo Suárez", Rodríguez é considerado como uma das maiores promessas do futebol uruguaio nos últimos anos.

Lucho foi artilheiro da seleção uruguaia no Campeonato Sul-Americano Sub-20. Ele marcou o gol do título mundial da equipe celeste e ganhou o status de joia.



Ele estreou na seleção do Uruguai recentemente, convocado por duas vezes pelo técnico Marcelo Bielsa. Com a camisa do Liverpool-URU, atuou em 18 jogos e fez cinco gols em 2024.