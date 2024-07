No dia do aniversário, atacante se torna maior compra do NE

Lucho no avião ao lado do agente - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O atacante Lucho Rodriguez, conhecido no Uruguai como ‘Novo Suárez’, completou 21 anos nesta terça-feira, 16. De presente, o jogador assinou contrato de cinco anos com o Bahia e se tornou a compra mais cara do futebol nordestino. O uruguaio custou aos cofres do Tricolor U$ 12 milhões, mais de R$ 65 milhões, por 70% dos direitos federativos. A informação é do portal ge.

Em meio às felicitações de aniversário, Lucho embarcou para o Brasil para realizar exames em São Paulo, antes de chegar a Salvador. O jogador publicou em sua conta no Instagram uma foto dentro do avião ao lado do agente Mauricio Machado.

O valor pago pelo Bahia para contratar Lucho supera, em mais de 100% a compra de Jean Lucas, também do Tricolor, que até então era a maior compra do futebol nordestino. Confira o top 5, onde o Esquadrão aparece quatro vezes:

- Lucho Rodriguez: R$ 65,3 milhões

- Jean Lucas: R$ 27,1 milhões

- Caio Alexandre: R$ 24,3 milhões

- Moisés (Fortaleza): R$ 18,4 milhões

- Jhoanner Chávez: R$ 18 milhões

Lucho é uma das promessas do futebol uruguaio e se destacou pelas suas atuações nas seleções de base. No total, foram 11 gols em 18 jogos. Na equipe principal, comandada pelo técnico Marcelo Bielsa, Luciano foi convocado para os amistosos contra México e Costa do Marfim. Ele marcou 8 gols em 23 jogos, nesta temporada, pelo Liverpool, do Uruguai.

No ano passado, o atacante marcou o gol do título mundial do Uruguai na categoria sub-20. Sua seleção venceu a Itália por 1 a 0 em competição disputada na Argentina. O Girona, da Espanha, o Feyenoord, da Holanda, e o River Plate, estavam interessados no jogador, mas o Bahia venceu a concorrência.