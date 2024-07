'Haaland do Sertão' marca dois e Bahia e se firma no G4 do Brasileirão

Carioca e Dell por duas vezes marcaram para o Bahia - Foto: Divulgação / EC Bahia

Os Pivetes de Aço seguem firmes na luta pelo G-4 do Brasileirão Sub-17. Na tarde desta terça-feira, 16, o Bahia derrotou o Atlético-MG por 3 a 2 fora de casa, em jogo válido pela 3ª rodada do certame nacional.

O 'Haaland do Sertão' brocou novamente. O centroavante Dell foi a rede por duas vezes, chegando a cinco no Brasileiro. Já carioca fechou a conta para o Bahia.

A equipe do técnico Di Fábio alcançou a expressiva marca de 25 jogos de invencibilidade na temporada. Vale destacar que o time Sub-17 disputou o Campeonato Baiano Sub-20 de 2024.

O time azul, vermelho e branco fecha o G-4 do grupo B, com sete pontos ganhos em três partidas. Considerado o grupo mais difícil do brasileiro, chave é composta por Inter-RS, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Cruzeiro, Atlético-MG, Fortaleza, Cuiabá e RB Bragantino.

Confira os gols do Bahia:

A equipe volta a campo no próximo dia 23, uma terça-feira, quando encara o RB Bragantino, em Pituaçu, pela 4ª rodada. O jogo está marcado para às 15h.