Com hat-trick do 'Haaland do Sertão', Bahia vence no Brasileirão

Centroavante Dell dá show ao marcar os três gols dos Pivetes de Aço - Foto: Divulgação / EC Bahia

Com hat-trick do atacante Dell, o 'Haaland do Sertão', os Pivetes de Aço do Bahia consquistaram a primeira vitória no Campeonato Brasileiro Sub-17, nesta terça-feira (9), ao derrotar o São Paulo por 3 a 2, em jogo realizado no estádio Edgar Santos, em Simões Filho, válido pela pela 2° rodada da competição.

O atacante Dell, considerado pelo Grupo City como uma das maiores promessas da base do Bahia, marcou os três gols do Tricolor baiano. O camisa 9 balançou as redes uma vez na primeira etapa e foi ainda mais decisivo no segundo tempo, quando marcou dois gols.



O Esquadrão foi a campo escalado com Jampa, Gabriel (Palhinha), Gerald, Kauã (Ruan Victor) e André (Daniel); Anthony, Alex (Emerson), Kisner (Raí) e Carioca; Guilherme e Dell (Gabrile Santos).



A equipe comandada pelo técnico Di Fabio voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro Sub-17 neste terça-feira, 16, fora de casa, diante do Atlético-MG, em Contagem-MG.

Saiba quem é:

Com apenas 15 anos, Dell ou Wendeson Wanderley Santos de Melo, é natural de Estância, em Sergipe. Com números impressionantes, o 'Haaland do Sertão' tem despertado o interesse de alguns clubes europeus.