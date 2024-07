Saiba quem é o técnico acusado de racismo contra atleta do Bahia

Hugo Duarte, treinador português acusado de racismo - Foto: João Normando | 3B da Amazônia

Acusado de injúria racial contra Suelen dos Santos da Silva, jogadora do Esporte Clube Bahia, na noite desta segunda-feira, 8, o técnico Hugo Miguel Duarte Macedo começou sua carreira como treinador em 2015, quando assumiu o comando do time feminino do Ponte Frielas, de Portugal.

Além do Ponte Frielas, o treinador também acumula passagens por Bobadelense, Fut.Benfica, Atlético CP e Amora FC, todos de Portugal. No Brasil, Hugo foi treinador do 3B da Amazônia antes de chegar ao JC, em 2023.

Hugo também foi jogador de futebol profissional, e assim como em sua carreira como treinador, possui apenas equipes de pequena expressão no seu currículo. Com estreia no profissional em 1999, o acusado atuou por Olivais Sul, CF Unidos, Samora Correia e Coruchense.

Detido

Duarte foi detido pelo Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (BEPE) e permanece na Central de Flagrantes, conforme informações da Polícia Civil. Sua audiência de custódia está marcada para a manhã desta quarta-feira, 10, na Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Salvador.