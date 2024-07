Treinador é preso após chamar jogadora do Bahia de 'macaca'

- Foto: Letícia Martins/ Divulgação/ECBahia

Um episódio triste de injúria racial manchou a festa de acesso à Primeira Divisão do Futebol Feminino das meninas do Esporte Clube Bahia. Isso porque, após a eliminação diante das mulheres de aço, o treinador do JC, Hugo Duarte, usou ofensas racistas contra as atletas do time Tricolor. Uma das jogadoras foi chamada de 'macaca'.



De acordo com a Polícia Civil, o treinador segue detido na Central de Flagrantes, para onde foi levado na noite de segunda-feira, 8, pouco após o jogo, por uma equipe do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (BEPE). Ele foi autuado em flagrante e está à disposição da Justiça.

O caso foi registrado durante uma briga que aconteceu logo após o término da partida. O influenciador Antônio Neto, do canal ECBTV, registrou a cena do técnico do JC partindo para cima das jogadoras. Um dos alvos foi a atleta Suelen.

Em nota, o Esporte Clube Bahia se manifestou sobre o caso:



O que deveria ser uma noite apenas de comemoração pelo acesso das Mulheres de Aço à elite do futebol brasileiro acabou manchada por episódio lamentável no estádio de Pituaçu.



Ao final da partida, a zagueira tricolor Suelen foi alvo de ofensa racial praticada pelo treinador da equipe adversária no gramado.

Acionada, a Polícia Militar conduziu o acusado à Central de Flagrantes da 1ª Delegacia para realização de boletim de ocorrência.

O Diretor de Operações e Relações Institucionais, Vitor Ferraz, acompanha a atleta juntamente com advogado criminalista que assessora o clube, além de outras jogadoras e funcionários que se apresentaram como testemunha.

O Esporte Clube Bahia SAF manifesta toda solidariedade a Suelen ao tempo em que cobra resposta à altura da gravidade do assunto, reiterando compromisso na luta contra qualquer tipo de discriminação.

