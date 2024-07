Jogadoras do Bahia e JC brigam após partida em Pituaçu; veja

Resultado colocou a equipe baiana entre as quatro melhores da competição - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

A equipe feminina do Bahia entrou em campo, no estádio de Pituaçu, na noite desta segunda-feira, 8, para enfrentar a equipe do JC em busca de garantir o acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou empatado sem gols, mas a partida não foi marcada apenas por futebol.

Isso porque as jogadoras começaram a brigar dentro de campo no apito final e protagonizaram cenas nada agradáveis ao mundo esportivo. Em um vídeo publicado nas redes sociais é possível ver o tumulto instalado e diversas pessoas tentando intervir para que as atletas não ficassem feridas.

O resultado colocou a equipe baiana entre as quatro melhores da competição e com vaga na elite do futebol feminino do Brasil em 2025. No jogo de ida, no Amazonas, o Bahia venceu por 2 a 0. Nas semifinais, as Mulheres de Aço vão enfrentar o Sport, com decisão em dois jogos, valendo vaga na decisão da Série A2.

Veja: