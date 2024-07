Bahia empata e está de volta à elite do Brasileirão feminino

O Bahia está de volta a elite do futebol feminino. Na noite desta segunda-feira, 8, as Mulheres de Aço empataram sem gols com o JC-AM, pelo jogo de volta das quartas de final da Série A2, em Pituaçu, e carimbaram o retorno a Série A1 do Campeonato Brasileiro na temporada 2025.

No primeiro jogo, o time tricolor venceu por 2 a 0, no Amazonas. Com o resultado positivo, as Mulheres de Aço se classificaram para a semifinal da A2. A disputa pela vaga na grande final será contra o Sport Recife.

O time tricolor dominou as ações na etapa inicial, partindo para o ataque, porém sem efetividade. No segundo tempo, o Bahia teve a grande chance do jogo em cobrança de pênalti, contudo Letícia desperdiçou a oportunidade ao bater na trave.

O Esquadrão de Aço conquistou o acesso com Yanne, Dan, Ayla, Tchula e Ary (Liriel); Treci, Vilma (Luana) e Ellen (Angela); Letícia, Raíssa (Juliana) e Kamille Loirão (Miúda).