Árbitra relata injúria racial de técnico contra jogadora: "Sua macaca"

Briga aconteceu após o empate de 0 a 0 entre Bahia e JC, na noite de segunda, em Pituaçu - Foto: Reprodução TV Baêa

A árbitra do jogo entre Bahia e JC relatou, em súmula, que o técnico do JC Futebol Clube, Hugo Duarte, desferiu insultos de cunho racista contra a jogadora Suelen, da equipe baiana. O caso aconteceu na noite de segunda-feira, 8, no estádio de Pituaçu, em Salvador, após o empate de 0 a 0 entre as duas equipes, que garantiu o acesso das Mulheres de Aço à primeira divisão.

No documento, Jady Jesus Caldas relata que "ao final da partida houve um confronto generalizado dentro de campo, sendo necessária a intervenção policial. Foi relatada a equipe de arbitragem e ao policiamento pela jogadora número 77, Suelen dos Santos da Silva, do Esporte Clube Bahia, que o técnico do JC futebol clube, sr. Hugo Miguel Duarte Macedo, teria deferido as seguintes palavras com dedo em riste para a mesma: 'sua macaca, sua macaca' tentando a gredi-lá fisicamente", diz o trecho da súmula.



A árbitra baiana ainda salienta que as injúrias raciais cometidas pelo treinador do time amazonense foram estopim para confusão generalizada que aconteceu em seguida.

"Outros membros da comissão técnica e jogadoras do Esporte Clube Bahia confirmaram a versão da atleta e teria sido esse o motivo do início da confusão generalizada. Deixando claro que a equipe de arbitragem não conseguiu presenciar a ofensa. A equipe de arbitragem só saiu de campo após as duas equipes terem ido para o vestiário".

O policiamento foi acionado pelo Bahia, que conduziu o técnico e a jogadora e testemunhas para a delegacia.

De acordo com a Polícia Civil, o treinador segue detido na Central de Flagrantes, para onde foi levado por uma equipe do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (BEPE). Ele foi autuado em flagrante e está à disposição da Justiça.