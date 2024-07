FBF repudia ato racista de treinador português contra atleta do Bahia

Federação Bahiana de Futebol - Foto: Divulgação | FBF

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) repudiou, por meio de nota oficial, os atos racistas praticados pelo treinador do JC, o português Hugo Duarte, contra a atleta Suelen, do Esporte Clube Bahia.

O crime teria acontecido após o apito final da partida entre Bahia e JC, que carimbou o acesso das Mulheres de Aço à elite do futebol feminino brasileiro. O treinador foi detido por uma equipe do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (BEPE) e segue detido na Central de Flagrantes, para onde foi levado.

A partida terminou empatada em 0 a 0. No jogo de ida, no Amazonas, o Bahia venceu por 2 a 0. Nas semifinais, as Mulheres de Aço vão enfrentar o Sport, com decisão em dois jogos, valendo vaga na decisão da Série A2 do Brasileirão feminino.

Confira a nota da FBF na íntegra:

A Federação Bahiana de Futebol vem a público repudiar os atos racistas sofridos pela atleta do Esporte Clube Bahia, Suelen. A entidade se solidariza com a profissional e o clube, e espera que os autores sejam punidos.

A intolerância e o racismo não combinam com o esporte e a entidade máxima do futebol baiano tem o compromisso de combater e lutar contra qualquer tipo de discriminação.