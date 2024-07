JCFC emite nota após acusação de racismo contra atleta do Bahia

Bahia enfrentou o JC nesta segunda-feira - Foto: Letícia Martins / E.C Bahia

Em meio ao escândalo de injúria racial ocorrido nesta segunda-feira, 8, no duelo entre Bahia e JC FC, pela Série A2 do Brasileirão feminino, a equipe amazonense se pronunciou. Após o confronto, o treinador Hugo Duarte foi acusado de racismo ao chamar a zagueira Suelen, do Bahia, de "macaca".

Desta maneira, a equipe do Amazonas emitiu uma nota oficial na madrugada desta terça-feira, 9, repudiando qualquer tipo de racismo, garantindo que estão averiguando todas informações necessárias.

Confira nota na íntegra:

O JC Futebol Clube AM repudia qualquer ato de racismo ou Injúria Racial contra qualquer pessoa. Sobre o ocorrido desta segunda-feira, onde o clube enfrentou o Bahia pelo Campeonato Brasileiro feminino, houve um ocorrido envolvendo o treinador e uma atleta do Bahia, que estão sendo investigados. O Clube, juntamente com seu jurídico, está averiguando todas informações necessárias dos acontecimentos ali presenciados para realizar os procedimentos cabíveis, onde não haja informações infames ou caluniosas que prejudiquem quaisquer que sejam os envolvidos. No mais, ratificamos que este clube lamenta e é contra qualquer tipo de preconceito.

Na ocasião, o Bahia havia acabado de garantir vaga à elite do futebol feminino, após empatar no estádio de Pituaçu, classificando com o agregado de 2x0.