Revelado: o que Gabriel Xavier faz para melhorar no Bahia?

Contra o Athletico, Babriel Xavier fará seu 18° jogo consecutivo com a camisa do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Gabriel Xavier é um dos destaques do Bahia na temporada. Aos 23 anos ele é o atleta mais jovem do time principal do Esquadrão de Aço. No total, já disputou 28 jogos com o time tricolor. Na atual temporada, se firmou entre os titulares e é fundamental no sistema defensivo.

Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, 9, o jovem zagueiro revelou que vive a melhor fase da carreira e que busca melhorar mais profissionalmente.

"Graças a Deus estou feliz pelo momento que estou vivendo, o mais importante da minha carreira. Mas sei que tenho muito a evoluir na minha carreira, no Bahia, como jogador profissional. Procuro sempre assistir aos vídeos, analisar com os profissionais do clube para melhorar. E que a gente consiga manter os pés no chão e fazer um ano bom", projetou o jovem defensor.

Gabriel Xavier chegou ao Bahia na temporada 2022, quando defendeu os times Sub-20 e de aspirantes. A partir de 2023, passou a ser integrado entre os profissionais. Ele alcançou a marca de 17 partidas seguidas no time titular.



Após a derrota para o Palmeiras na última rodada, o Esquadrão de Aço terá mais um desafio como visitante. O time azul, vermelho e branco encara o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Gabriel se mostra frustrado com o desempenho ruim da equipe enquanto visitante, contudo ele crê numa recuperação do Bahia a partir do próximo jogo no Paraná.



"O mais difícil é porque a gente sabe que a gente está conseguindo fazer boas performances, a gente sabe que a gente está conseguindo criar chances de gol e não estamos conseguindo concluir em gol e estamos acabando tomando muito gol besta com falhas. Isso é o que mais frustra a gente porque a gente sabe que o que é mais difícil do jogo, que é o construir, que é criar chances, que é sair da pressão, a gente está conseguindo fazer bem fora de casa. É mesmo alinhar essas características, a concentração mental para que a gente consiga aumentar essa porcentagem de triunfos fora de casa", comentou.