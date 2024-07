Integrante do BDM preso em SP estava foragido há mais de um ano

Homem foi preso durante jogo - Foto: Reprodução

Conhecido como R6, o homem que foi preso durante uma partida entre o Bahia e o Palmeiras, no estádio Allianz Park, em São Paulo, no domingo, 7, estava foragido há mais de um ano. A Polícia Militar (PM) supôs que o homem que é torcedor do Bahia, iria ver o jogo, e montou um esquema para prendê-lo.

Rogério Barbosa da Silva Gois foi identificado por câmeras de segurança e sistema de inteligência. Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Civil da Bahia informou que o homem estava foragido desde fevereiro de 2023, quando foi alvo da Coordenação de Narcóticos do Draco da Polícia Civil, durante a Operação Garrote.

Ainda de acordo com a Polícia, R6, também chamado de Ró, é acusado de tráfico de drogas, organização criminosa e era integrante de uma facção criminosa do bairro do Calabar, em Salvador. O inquérito policial que investigava o acusado foi concluído e enviado para a Justiça.