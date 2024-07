Liderança do BDM é presa em SP durante jogo entre Palmeiras e Bahia

Partida entre Palmeiras e Bahia aconteceu no estádio Allianz Park, na noite de domingo - Foto: Divulgação / Cesar Greco / Palmeiras / Canon

Um homem apontado como liderança de uma facção criminosa da Bahia foi preso na noite de domingo, 7, durante a partida entre Palmeiras e Bahia , no estádio Allianz Park. A prisão foi realizada por policiais militares do 2° Batalhão de Choque do estado de São Paulo.

De acordo com apurações do Portal A TARDE, o suspeito foi identificado como Rogério Barbosa da Silva Gois, vulgo R6 ou Ró, e integra uma das maiores facções criminosas da Bahia, o Bonde do Maluco (BDM).

O suspeito preso, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, era procurado pela Justiça e foi identificado pelo sistema de câmeras. Ele estava sendo monitorado por agentes do setor de inteligência da PM, que montaram uma operação para prendê-lo, depois de apurar ele iria ao estádio para assistir ao jogo entre o Tricolor baiano e o Alviverde paulista.

Rogério Barbosa da Silva Gois foi preso durante partida entre Palmeiras e Bahia, no Allianz Park, em São Paulo | Foto: Reprodução