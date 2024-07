Próximo adversário do Bahia fecha com treinador de 32 anos; saiba quem

Martin Varini foi auxiliar do técnico Paulo Pezzolano, nas passagens por Cruzeiro e Real Valladolid - Foto: Divulgação | Cruzeiro

Nesta quarta-feira, 10, o Bahia terá uma difícil missão em Curitiba, diante do Athletico Paranaense, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Após o revés em 2 a 0 para o Palmeiras, no último fim de semana, a equipe comandada por Rogério Ceni terá que se reabilitar contra um adversário direto na tabela de classificação.

Sem treinador nas últimas três rodadas, o Furacão acertou com um novo comandante que já deve estar à frente da equipe no duelo contra o Tricolor de Aço. O nome escolhido foi o do jovem uruguaio Martin Verini, de apenas 32 anos.

O técnico estava no Defensor-URU e deixa a equipe na vice-liderança do campeonato uruguaio. Varini comandou o time em 26 partidas na atual temporada, tendo 14 vitórias, sete empates e cinco derrotas.

Durante três temporadas, Martin Varini trabalhou como auxiliar do treinador Paulo Pezzolano, nas passagens do comandante pelo Cruzeiro e no Real Valladolid, da Espanha. Na Raposa, inclusive, ele chegou a estar à frente da equipe em cinco oportunidades, tendo quatro triunfos e um revés.

Varini chega ao Athletico-PR para ocupar o lugar deixado por Cuca, que deixou o clube há cerca de duas semanas. Atualmente, o Furacão ocupa a 5ª posição na tabela de classificação, com 25 pontos, dois a menos que o Bahia.