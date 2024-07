Vitória perde a 7ª partida no Brasileirão ao receber Athletico

Vitória perde no Barradão para o Athletico-PR - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e Athletico-PR se enfrentaram na noite deste domingo, 30, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, no estádio do Barradão. Em uma partida equilibrada, o Furacão venceu com gol de Julimar na reta final do segundo tempo, encerrando o placar em 1x0.

O resultado mantém o Leão próximo da zona de rebaixamento, com 12 pontos somados, uma a mais que o Atlético-Go, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

O próximo jogo do Leão será contra o Corinthians, pela 14ª rodada da Série A. A partida será na Neo Química Arena, na cidade de São Paulo, na quinta-feira, 4, com início previsto para às 20h. O adversário paulista é o atual vice-lanterna da competição, com 9 pontos somados e apenas uma vitória em 12 jogos.

O jogo:

Na primeira etapa, as equipes mantiveram o equilíbrio, com posse de bola dividida (54% para o Vitória e 46% para o Furacão), assim como as finalizações. A melhor chance do Leão foi com Matheusinho, que cruzou da lateral direita, mas a bola ganhou efeito e quase morreu no gol defendido pelo goleiro Léo Linck. Do lado sulista, Julimar fez Lucas Arcanjo trabalhar, recebendo da intermediária e finalizando, exigindo ótima defesa do goleiro, que renovou com o clube até 2027.

Leia mais:

Léo Naldi recebe 3° amarelo e desfalca Vitória contra o Corinthians

Osvaldo se lesiona sozinho e desfalca Vitória com 5 minutos de jogo

No retorno, o ímpeto da equipe rubro-negra só cresceu, tendo diversas chances ainda nos primeiros minutos. A primeira oportunidade veio após passe de Alerrandro para Rodrigo Andrade, que finalizou sobre o gol. No minuto seguinte, a finalização veio do próprio camisa 9, que tabelou com Lucas Esteves e chutou desequilibrado em cima do goleiro.

Na sequência, após receber pela esquerda de Léo Naldi, Zé Hugo finalizou na parte de cima do gol, exigindo uma grande defesa de Léo Linck, que mandou a bola para escanteio. Na reta final do segundo tempo, a melhor chance do Furacão veio de uma falha da defesa do Vitória. O atacante Julimar recebeu na entrada da área e levou a melhor sobre o goleiro Lucas Arcanjo, que até chegou na bola, mas não conseguiu evitar a derrota.