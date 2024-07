Osvaldo se lesiona sozinho e desfalca Vitória com 5 minutos de jogo

Osvaldo se lesiona diante do Furacão - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

No duelo contra o Athletico-Pr, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Vitória sofreu com o desfalque do atacante Osvaldo aos 5 minutos de jogos, que sentiu fortes dores na coxa. O camisa 11 recebeu atendimento médico, mas não conseguiu seguir em campo e foi substituído por Zé Hugo.

A substituição foi vista com bons olhos pelo torcedor rubro-negro, que ovacionou a entrada do camisa 17. Na 12ª rodada do Brasileirão, o jogador foi peça chave para a vitória diante do Fluminense, dando uma linda assistência para Janderson, que marcou o primeiro gol com a camisa do clube.

Apesar da saída de Osvaldo, o Vitória ainda não divulgou a situação do atleta. Espera-se que exames sejam feitos para avaliar a gravidade da lesão do jogador, que soma seis gols e uma assistência na temporada.

Até o atual momento, Vitória e Athletico-Pr seguem no 0x0 no Barradão.