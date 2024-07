Léo Naldi recebe 3° amarelo e desfalca Vitória contra o Corinthians

Léo Naldi contra o Athletico - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

No duelo entre Vitória e Athletico-Pr, na noite deste domingo, 30, o volante Léo Naldi recebeu o terceiro cartão amarelo e não jogará diante do Corinthians na próxima rodada. O confronto será na próxima quinta-feira, 4, na Neo Química Arena, em São Paulo, com início previsto para às 20h.

Aos 6 minutos da segunda etapa, o volante efetuou um passe errado e, na sequência, deu uma entrada forte em Erick, meia do Furacão. O camisa 5 já havia sido amarelado na 2ª rodada, contra o Bahia, e contra o Juventude.

Na temporada, Léo Naldi participou de 11 jogos com a camisa do Vitória, sendo titular nos últimos cinco jogos do clube sob o comando do treinador Thiago Carpini. Nas ocasiões, o Leão venceu três jogos, perdeu um e segue no empate contra o Furacão.