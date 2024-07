“Não adianta a gente culpar o jogador", dispara Rogério Ceni

Rogério Ceni durante coletiva após o jogo - Foto: Reprodução / Canal do Puco

Em noite infeliz do Bahia, principalmente de Jean Lucas, a equipe comandada por Rogério Ceni perdeu para o Palmeiras por 2 a 0 e deixou o G4 do Campeonato Brasileiro. Jogando longe de seus domínios, no Allianz Parque, o Esquadrão teve oportunidade de abrir o placar com o camisa 6, mas o meio-campista mandou a bola para fora, e posteriormente, errou o passe que resultou no gol de Estêvão, já no final do primeiro tempo.

Depois do jogo, durante coletiva de imprensa, o técnico Rogério Ceni saiu em defesa do atleta: “Não adianta aqui a gente culpar o jogador (Jean Lucas), porque é um atleta que está entregando muito para a gente no ano. Não é um lance que muda a avaliação com relação ao Jean. Era uma boa chance, realmente. Um pênalti, praticamente, mas faz parte do jogo. Tá dentro do pacote".

“Ele foi infeliz. Deu azar. É do jogo, todos nós temos dias mais infelizes", afirmou o comandante tricolor.

Ainda durante a coletiva, Ceni avaliou a partida do Tricolor de Aço: “Acho que fizemos um jogo justo nos dois tempos". O treinador destacou que a equipe fez um jogo parelho, mas que o Palmeiras foi mais eficaz nas finalizações.

"Quando você enfrenta equipes mais prontas, que já possuem mais tempo jogando juntos, se você tem chances, é preciso aproveitar para tentar sair na frente. Depois pode fazer falta", frisou o técnico do Bahia.