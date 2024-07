'R6': saiba quem é o integrante do BDM preso em estádio de SP

R6 foi preso enquanto assistia jogo do bahia - Foto: Reprodução

Quando estava vendo a partida do time que é torcedor do Bahia, Rogério Barbosa da Silva Gois, conhecido chamado de R6 ou Ró, foi preso no estádio do Allianz Park. O suspeito é apontado como integrante da facção criminosa Bonde do Maluco (BDM), nascida no Complexo Penitenciário de Salvador, no bairro Mata Escura, em 2015.



R6, de 26 anos, já era procurado pela Justiça e tem passagem por tráfico de drogas. Ele foi denunciado em abril do ano passado, pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) junto com outros 22 criminosos apontados pelo órgão como "vendedores, olheiros, entregadores e gerentes do tráfico de drogas", segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Localizado na região central de São Paulo, no estádio acontecia a partida entre o Tricolor de Aço e o time do Verdão, o Palmeiras. R6 pode ter começado no mundo do crime, como outros jovens, sendo ‘olheiro’. O ‘olheiro’ vigia a movimentação da PM e não descansam, chegando a ficar 24 horas de plantão. Por meio de aparelhos celulares, por exemplo, eles garantem a tranquilidade para a movimentação de drogas.

Assim como em profissões, no mundo do tráfico, os participantes sobem de ‘cargo’. Após a ocupação de ‘olheiro’, alguns passam a ser entregadores de drogas como cocaína e maconha. Em seguida, podem ser gerentes de tráfico, entre outras funções.

R6 foi preso após ser identificado pelo sistema de câmeras da PM. Agentes desconfiaram que ele fosse ver o jogo e organizaram um esquema para prendê-lo. Ele foi preso por policiais militares do 2° Batalhão de Choque do estado de São Paulo.

A facção criminosa que R6 é suspeito de fazer é muito conhecida em Salvador, e é suspeita até de transportar droga para o exterior pelo Porto da capital baiana. O BDM está entre uma das facções mais perigosas de Salvador. As outras são Comando Vermelho (CV), Terceiro Comando Puro (TCP), Ordem e Progresso (OP), A Tropa, Bonde de Ajeita e Katiara, que tem se enfraquecido ao longo dos anos, mas ainda atua através das redes sociais.

De onde surgiu o BDM?

O BDM surgiu no pavilhão V do Complexo Penitenciário da Mata Escura, liderada pelo assaltante de banco Zé de Lessa, morto em dezembro de 2019, no estado do Mato Grosso do Sul. O grupo é responsável por diversos crimes, e já ordenou toque de recolher e queima de ônibus no bairro da Boca do Rio, em 2017.

A facção nasceu como uma ramificação Caveira, comandada por Genilson Lima da Silva, o Perna, hoje em liberdade condicional. Ele já ficou preso em duas unidades federais, nos estados do Paraná e Roraima. Seu filho foi executado em março deste ano com diversos disparos no bairro de Tancredo Neves, em Salvador.

O Portal A TARDE entrou em contato com o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-BA), mas não obteve retorno até a finalização desta matéria.