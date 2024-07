Saiba como o Bahia se prepara para 'virar a chave' contra o Athletico

Elenco Tricolor durante atividade no CT do Palmeiras, em Guarulhos-SP - Foto: Divulgação / EC Bahia

Um dia após ser derrotado pelo Palmeiras, o elenco do Bahia virou a chave e deu início a preparação para o compromisso diante do Athletico, marcado para esta quarta-feira, 10, na Ligga Arena, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Na tarde desta segunda-feira, 8, os atletas titulares contra o Palmeiras permaneceram no hotel e realizaram atividades de recuperação física. O restante do grupo participou de um trabalho tático no CT da base do Palmeiras, localizado em Guarulhos, na Grande São Paulo.

A novidade na atividade foi o lateral-esquerdo Iago Borduchi, que treinou normalmente. O Esquadrão retorna as atividades na manhã desta terça-feira, 9, no mesmo local. No turno da tarde, a delegação embarca para Curitiba.

Com o resultado negativo na rodada passada, o Bahia caiu para a quinta colocação na tabela de classificação do Brasileirão, com 27 pontos somados.