Projeto "Bora Bahêa Meu Bairro" ganha parceria com a Neoenergia Coelba

Mascote do Bahia com crianças do projeto - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O “Bora Bahêa Meu Bairro” (BBMB) ganhou um novo parceiro nesta segunda-feira, 8, quando foi oficializado o convênio entre Esporte Clube Bahia SAF e a Neoenergia Coelba. O evento de assinatura aconteceu no Museu da Energia, na Praça da Sé, Centro Histórico de Salvador. A iniciativa busca envolver todas as crianças e famílias acolhidas pelo projeto do Esquadrão para fazer uma transformação social e também contemplar a educação.

No momento, 1320 crianças participam da iniciação esportiva implementada pela parceria entre Bahia, Prefeitura de Salvador e a Neoenergia Coelba, mas a ideia é envolver muito mais pessoas com a parceria. A ação traz oportunidades de futebol e locais seguros para crianças e jovens em comunidades carentes em toda a capital baiana, utilizando o esporte como ferramenta de saúde e bem-estar. Os bairros já contemplados são Candeal, IAPI e Vale das Pedrinhas, com planos de aumentar esse número para 11.

O BBMB agora busca, além de utilizar o esporte como ferramenta de inclusão social, aproximar as pessoas do tema de uso racional da energia de maneira educativa. Serão passadas diversas informações e ações de sustentabilidade que vão chegar nos bairros. Os recursos vêm do Programa de Eficiência Energética (PEE), que busca conscientizar os consumidores sobre o uso sustentável de energia elétrica.

Leia mais: Cria do Bahia sonha com retorno ao profissional: "Tenho expectativa"

O evento da assinatura contou com a presença de representantes da SAF do Bahia e da própria Coelba, além do embaixador Carlinhos Brown e do secretário Júnior Magalhães, titular da (SEMPRE). Cerca de 40 crianças estiveram presentes no Museu da Energia e acompanharam uma uma exibição sobre a história da eletricidade. Elas estavam acompanhadas dos instrutores do projeto, do volante Sidney e da lateral Thais, atletas das equipes masculina e feminina do Esquadrão. A empresa garantiu que o BBMB e seus ideais estão alinhados devido ao foco grande em "questões sociais".

"Vamos trabalhar na educação dessas crianças e famílias. A gente também pretende, dentro do projeto, instalar usinas solares pra oferecer isso como desconto para essas famílias que participam do projeto. É uma parceria com o Bahia, que entra com toda a parte esportiva de capacitação, a gente com essa questão educacional e esse recurso para o conteúdo de uso racional de energia, enquanto a prefeitura cede os equipamentos", disse Thiago Guth, diretor-presidente da Neoenergia Coelba, em entrevista ao Grupo A TARDE.

Assinatura da parceria entre Bahia e Coelba Neoenergia | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

"Iremos aproveitar essas crianças que estão fazendo esporte e vamos treiná-las com a eficiência energética. Vamos envolver as famílias também no tema e com isso tentar levar isso também pra comunidade toda. É um projeto de aproximação nossa [Neoenergia Coelba] com essas comunidades. Eles vão ter todo um trabalho educativo, nós vamos estar nas escolas também e depois vamos fazer algumas feiras na comunidade. As famílias vão ter geração solar fotovoltaica, então é um trabalho que não só envolve o esporte, mas também envolve todos que moram naquele entorno", detalhou a superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Christina Mascarenhas, que ainda citou que a aproximação da companhia ao Bahia partiu deles mesmos.

Embaixador do "Bora Bahêa Meu Bairro", o cantor Carlinhos Brown é nascido no bairro do Candeal e ainda faz diversos trabalhos sociais na região, onde construiu um enorme legado. Em conversa com a reportagem, ele enalteceu a iniciativa.

"É incrível! A honra de ter o Candeal como um projeto piloto para isso estar acontecendo. Funcionou e tem funcionado muito no bairro. Muita gente pensa que isso é só para o Candeal, mas é para todas as comunidades. Quando você vê todos reunidos, o sonho não é apenas de um bairro de baixo poder aquisitivo. O futebol é um grande aproximador, ele traz gente de todas as partes de Salvador para jogar junto. O melhor desse acontecimento é o fato de você já estar encontrando a extensão. As empresas privadas e interessadas, a prefeitura interessada. Isso fortalece muito o que as comunidades mais desejam, apoio, braços para realmente continuar a liderar esse desejo de bons momentos sociais, sobretudo para as nossas crianças", disse o artista.

Grande oportunidade

De acordo com Vitor Ferraz, diretor de Operações e Relações Institucionais do Bahia, a SAF e a Neoenergia Coelba já faziam tratativas para firmar a parceria durante seis meses. Foi desenvolvido um formato para o projeto que convergisse com as ideias que a companhia tem de entrar nas comunidades e transmitir mensagens importantes, além de, claro, utilizar o futebol como transformação na vida dos jovens.

Ferraz, inclusive, explicou sobre a aproximação do "Bora Bahêa Meu Bairro" com as categorias de base do Tricolor, que pode trazer a oportunidade para um dos garotos do projeto um dia se tornar jogador de futebol.

Vitor Ferraz, diretor de Operações e Relações Institucionais do Bahia | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

"Eventualmente vamos olhar com cuidado para algumas crianças que tenham uma desenvoltura maior e uma propensão para a profissionalização no esporte. Nossa equipe de captação já tem observado essas crianças, o trabalho desenvolvido em cada um dos campos, quanto a um processo de envolver profissionais da nossa base. Recentemente promovemos um processo de treinamento com a presença de instrutores vindos de Manchester, de Nova York, e essa dinâmica foi feita em conjunto com os professores, com os instrutores locais dos bairros, mas também com a participação de pessoas da nossa divisão de base", explicou.