Cria do Bahia sonha com retorno ao profissional: "Tenho expectativa"

Jogador sonha com novas oportunidades no time principal do Bahia - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

Defender um time profissional de futebol é um sonho compartilhado por diversos jovens das divisões de base ao redor do mundo, e não é diferente para a promessa do Bahia, Sidney Duarte. Aos 17 anos, o meio-campista já teve algumas oportunidades no elenco principal do Tricolor e sonha com novas oportunidades.

"Eu ainda tenho expectativa de poder voltar ao profissional, tem muita coisa para acontecer ainda e eu estou me recuperando de lesão, espero ter oportunidades lá em cima, de novo, depende muito do Rogério. Não sei o que vai acontecer (neste segundo semestre), se vai acabar tendo mais transferências, se algum atleta do meio-campo vai acabar indo embora, mas eu estou me preparando bem e, se Deus quiser, vai acontecer tudo da melhor forma possível", disse ele em entrevista ao Grupo A TARDE.

Leia mais: Por que o Bahia domina em casa mas sofre como visitante? Ceni explica

Atualmente no Sub-20 do Esquadrão, o jogador já viveu experiências ao lado do time profissional. Sidney estreou profissionalmente em 2023, com 16 anos, atuou em dois jogos do Baianão, e entrou para a história como o terceiro jogador mais jovem a jogar pela equipe principal do Bahia.

Neste ano, ele, que é chamado por Rogério Ceni para participar de alguns treinos com a equipe profissional, chegou a ser relacionado para a pré-temporada em Manchester, realizada em janeiro.

https://www.instagram.com/p/C8-doHRO_3N/?utm_source=ig_web_copy_link