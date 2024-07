Por que o Bahia domina em casa mas sofre como visitante? Ceni explica

Rogério Ceni na beira do campo - Foto: Rafael Roddrigues | Esporte Clube Bahia

Quem assiste aos jogos do Esporte Clube Bahia nota uma brusca diferença nos resultados da equipe, quando joga na Arena Fonte Nova, frente as partidas que o time precisa jogar longe de seus domínios.

Jogando em Salvador, a equipe comandada por Rogério Ceni possui a melhor campanha, dentre os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro, com 100% de aproveitamento. Nesta altura da competição, o Esquadrão já jogou sete partidas dentro de casa, conquistando 21 pontos, de 21 disputados.

No entanto, quando viaja para fora de casa, o clube apresenta um desempenho completamente distinto. Isso porque com oito jogos, o Tricolor de Aço é apenas o 12º melhor visitante, com seis pontos conquistados: um triunfo, três empates e quatro derrotas.

Para Rogério Ceni, o motivo para tal queda de produção está claro: “Acontece que dentro de casa pegamos equipes da parte de baixo da tabela. E fora de casa enfrentamos equipes que ocupam a primeira parte (da tabela)”.

O treinador azul, vermelho e branco destacou que apesar dos resultados não serem os mesmos, o modelo de jogo apresentado pela equipe tanto dentro, quanto fora de casa, é o mesmo.

“No segundo turno teremos mais dificuldades em casa, por isso temos que aproveitar os jogos fora de casa para fazer pontos, porque uma equipe não se sustenta na frente apenas com jogos em casa. A gente projeta mais dificuldade em casa e talvez até mais chances de vencer fora de nossos domínios”, pontuou Ceni.

Até o momento, dos oito duelos do Bahia jogando longe da capital baiana, cinco foram com equipes da parte de cima da tabela. Outro recorte que mostra o nível de enfrentamento da equipe comandada por Rogério Ceni está no G4 do certame. Isso porque das quatro equipes que compõem o topo da tabela, o tricolor baiano enfrentou todos fora de casa: Flamengo (DER, 2 a 1); Botafogo (VIT, 1 a 2); Palmeiras (DER, 2 a 0); São Paulo (DER, 3 a 1).

Adversário difícil, longe de casa, retrospecto ruim e precisando vencer

Como se já não bastasse a sequência de pedreiras que enfrentou fora de casa neste 1º turno, nesta quarta-feira, 10, o Esquadrão tem mais um compromisso contra um adversário da parte de cima da tabela.

Em confronto que pode tirar o Bahia do G6, a equipe comandada por Rogério Ceni vai enfrentar o Athletico-PR, na Ligga Arena, às 19h. Mas acontece que, enfrentando o ‘Furacão’ em Curitiba, o Tricolor possui um péssimo retrospecto.

Em 21 partidas, foram apenas três triunfos, outros três empates, e 15 derrotas. A última vitória azul, vermelha e branca na casa dos rubro-negros aconteceu há quase três anos atrás, em 2021, quando venceu por 2 a 0.

