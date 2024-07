Caminho aberto para novo camisa 9? Bahia anuncia saída de Estupiñan

Óscar Estupiñan retorna ao Hull City - Foto: Divulgação / Bahia

Às vesperas da abertura da janela de transferências, o Esporte Clube Bahia chocou a torcida azul, vermelha e branca ao anunciar a saída de Óscar Estupiñan, nesta terça-feira, 9. O atleta retornará ao Hull City, clube com o qual tem contrato em definitivo

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Portal A TARDE, o clube inglês solicitou o retorno do atleta, alegando que o atacante não estava sendo bem aproveitado pelo treinador Rogério Ceni durante sua passagem pelo clube. Cedido por empréstimo ao Esquadrão, o clube tinha interesse de exercer opção de compra ao final do empréstimo.

Pelo Tricolor, Estupiñan disputou 21 partidas, marcou 8 gols e deu uma assistência.