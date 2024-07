Saiba o que o Bahia precisa fazer para bater recorde de pontos e sonhar com Libertadores

Elenco tricolor saudando a torcida - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Já na 17ª rodada, vai chegando ao fim o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2024. Com apenas dois jogos restantes, o Esporte Clube Bahia terá seis pontos em disputa, que poderão desencadear em seis cenários, podendo definir as ambições da equipe no certame.

Após a derrota frustrante para o Cuiabá dentro de casa, o torcedor tricolor se mantém confiante na disputa pelo topo da tabela, mas para isso, terá de superar o Corinthians, na Arena Fonte Nova, e o Atlético-Go, no Antonio Accioly, em Goiás.

Diante destes confrontos, o Esquadrão pode fechar o primeiro turno com até 36 pontos, ou até mesmo permanecer estacionado nos 30 pontos atuais. Tudo isso depende do desempenho e resultado que a equipe comandada por Rogério Ceni vai entregar nas rodadas finais.

Pensando nisso, o Portal A TARDE produziu um levantamento, utilizando como base dados da UFMG, e das últimas edições do Brasileirão Série A, visando projetar as ambições do Tricolor de Aço, a depender da pontuação que poderá ser conquistada ao final das primeiras 19 rodadas do campeonato. Confira:



Em caso de dois triunfos - 6 pontos - 36 pontos

No melhor cenário possível, o Bahia terminaria o turno com 36 pontos conquistados. Neste caso, a equipe estaria garantida no G4 das últimas cinco edições do Brasileirão, e se mantivesse o mesmo desempenho no segundo turno, teria 91,2% de chance de ser campeão, além de 100% de probabilidade de classificação para a Libertadores.

Em caso de um triunfo e um empate - 4 pontos - 34 pontos

Neste caso, o Esquadrão finalizaria a primeira metade da Série A com 34 pontos, também garantido no G4 das últimas cinco edições da competição. Em caso de desempenho idêntico no turno seguinte, o Bahia teria 61% de chance de título e 100% de probabilidade de classificação à Libertadores.

Em caso de um triunfo e uma derrota - 3 pontos - 33 pontos

Com 33 pontos alcançados ao final do primeiro turno, a equipe azul, vermelha e branca igualaria a melhor campanha da história de um nordestino, após 19 rodadas (Fortaleza, em 2021), e também teria uma vaga carimbada no G4 da Série A, além de possuir 37% de chance de título e 99% de probabilidade de classificação para a Liberta, em caso de desempenho igual no segundo turno.

Em caso de dois empates - 2 pontos - 32 pontos

Neste cenário, a pontuação alcançada não seria suficiente para garantir o Tricolor de Aço no G4 das últimas cinco edições do campeonato, mais ainda assim permaneceria no pelotão de frente das edições de 2020, 2022 e 2023. Se mantivesse o mesmo desempenho nas 19 rodadas subsequentes, os comandados de Ceni teriam 16% de probabilidade de título e 99% de chance de se classificar para a Libertadores.

Em caso de um empate e uma derrota - 1 ponto - 31 pontos

Neste caso, o Esquadrão igualaria sua melhor campanha após 19 rodadas (Em 2019) e não ocuparia uma vaga no G4 de nenhuma das últimas cinco edições da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, se o desempenho fosse mantido no segundo turno, a equipe possuiria 4% de chance de conquistar o título, além de 99% de probabilidade de classificação para a Liberta.

Em caso de duas derrotas - 0 pontos - 30 pontos

No pior dos cenários, com duas derrotas, o Bahia não somaria pontos e permaneceria com a pontuação atual na tabela de classificação. Portanto, não alcançaria o G4 de nenhuma das últimas cinco edições do campeonato, e teria apenas 0,5% de probabilidade de título em caso de campanha idêntica nas 19 rodadas seguintes. A vaga na Libertadores estaria praticamente garantida, com 93% de chance de classificação.

Não estamos correndo atrás do primeiro turno de 2019. Estamos correndo atrás dos objetivos de 2024. Rogério Ceni - sobre metas

Comparações?

Com o Bahia muito próximo de alcançar a mesma pontuação de sua melhor campanha em um primeiro turno de Campeonato Brasileiro, em 2019, quando somou 31 pontos, o técnico Rogério Ceni garantiu, na última quarta-feira, 10, após triunfo por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, que não almeja alcançar marcas do passado.