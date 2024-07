Everaldo fala em sacrifício e destaca estilo de trabalho de Ceni

Everaldo em partida com o Bahia - Foto: EC Bahia/ Rafael Rodrigues

Artilheiro do Bahia na temporada, Everaldo comentou sobre a atual temporada da equipe tricolor, revelando o sacrifício que tem feito em prol dos resultados positivos. Ao programa 'Boleiragem', do Sportv, o camisa 9 também falou sobre o convívio com o treinador Rogério Ceni e quais os objetivos do Esquadrão no ano.

Questionado sobre a adaptação no sistema de jogo atual, Everaldo garantiu se sentir bem tanto na marcação, quanto na construção. Durante a fala, o jogador ainda declarou um "sacrifício" voltado para tranquilizar os 'caras' do meio-campo, citando Cauly, Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Jean Lucas.

“Na formação que jogamos, eu estou super adaptado, gosto bastante de jogar ali, tanto na questão de construção, quanto marcação. No começo foi um pouco difícil, não só para mim, mas também para os meus companheiros, mas o Rogério soube implementar isso muito bem e está fazendo com que a gente faça uma grande campanha no campeonato”, revelou Everaldo.

“Jogamos com quatro caras do meio, que tem muita qualidade, com Cauly, Caio Alexandre, Jean Lucas e o Everton. Já eu e Thaciano fazemos um trabalho alí na frente, no ataque. Na construção, ele fica um pouco mais aberto e eu centralizado, já na marcação voltamos um pouco mais para dar um conforto maior para os nossos caras do meio, que tem muita qualidade na construção. Então, eu e o Thaciano nos sacrificamos, e não só a gente, como os caras que entram também, para dar uma liberdade maior para os nossos caras de meio”, disse o camisa 9.

Na continuidade da entrevista, o artilheiro do Esquadrão comentou sobre as dificuldades da última temporada, esta que o Bahia se livrou do rebaixamento na última rodada da competição. Além disso, o camisa 9 também revelou a frustração pela temporada abaixo, garantindo que esta temporada é diferente e o grupo está entrosado.

“Ano passado foi bem difícil para mim e para todos aqui do Bahia. Foi um ano de transição, onde o Grupo City assumiu o clube e começaram a chegar novas contratações. (...) Brigamos contra o rebaixamento até a última rodada, então foi bem complicado para todos. Individualmente, eu fiquei bem frustrado, porque eu vim com uma expectativa muito grande e infelizmente não foi o que eu gostaria, mas felizmente, no coletivo, conseguimos firmar a permanência, que era um dos nossos objetivos. Esta temporada já é totalmente diferente, vimos as contratações de peso , então agora eu me sinto mais à vontade, o grupo também está entrosado”, garantiu Eve.

Na temporada, o Esquadrão está na 4ª colocação na tabela, tendo conquistado 30 pontos e nove triunfos. Sobre o momento positivo, o atleta elogiou o treinador Rogério Ceni, afirmando ser uma pessoa "obcecada".



“O Rogério é um cara obcecado, obcecado por resultados. No dia a dia ele cobra bastante, um chato no bom sentido, porque ele faz com que a gente melhore. Eu, particularmente, adoro trabalhar com ele, porque eu evoluí muito dentro de campo, os números estão aí para mostrar. (...) Às vezes acontece do resultado não vir, mas sempre estamos colocando em prática o que a gente treina”, revelou o camisa 9.

Ainda sobre o comandante do elenco, Eve projetou os objetivos do clube na temporada, afirmando que o mesmo 'mudou a chave' do elenco, demonstrando estar confiante na briga pela parte de cima da tabela. Em continuidade, o artilheiro disse que não será fácil conquistar títulos, citando outras equipes qualificadas na competição.

“Cara, como eu falei, se eu pudesse resumir o Rogério em uma palavra, seria obcecado. Durante as semanas ele cobra bastante, e o mesmo durante os jogos. Ele fez com que o grupo todo de atletas confiasse no protagonismo, ele sempre fala “vocês querem ver a referência ou ser a referência?” Isso parece simples, mas fez com que mudássemos a chave, sabemos que temos condições de brigar na parte de cima da tabela. Claro que o título é difícil, com equipes muito boas, mas ele faz com que a gente acredite nos títulos, tanto o Brasileirão como Copa do Brasil”, finalizou o camisa 9.