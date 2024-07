Segredo revelado? Saiba caminho percorrido pelo Bahia até o Grupo City

Em maio de 2023, Bahia concluiu a venda para o Grupo City - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Participante do processo de negociação envolvendo o Bahia e o City Football Group, o advogado especializado em direito desportivo, André Sica, revelou detalhes sobre como o Esquadrão entrou em um dos principais conglomerados de clubes do mundo.

Em entrevista ao Sports Market Makers, Sica destacou, principalmente, a participação do ex-presidente Guilherme Bellintani para que a negociação entre as partes pudesse fluir. O advogado revelou ainda que o CFG contratou o escritório de advocacia com a finalidade de observar todos os clubes do país.

"Eu costumo dizer que se qualquer pessoa quer participar de uma operação precisa se preparar. O Bellintani trouxe um CEO só para essa tocar essa operação, montou uma equipe inteira apenas para isso. Enquanto ele cuidava da vida do futebol, campeonato e etc, o Bahia tinha uma equipe apenas para interagir com o City, dar respostas rápidas e qualificadas", contou André Sica.

Questionado sobre os critérios utilizados pelo Grupo City para escolher o Bahia como o representante, o advogado especificou e ainda garantiu que, atualmente, o Esquadrão de Aço possui uma representatividade significativa dentro do conglomerado internacional.

"Tem dois perfis de clubes que se analisam. Um é o 'talent club', que seria responsável por formar jogadores, e o outro é o flag cheap club, que pode fazer um papel desportivo de valorização de atletas dentro dessa cadeia. O Grupo City, especificamente, definiu o perfil depois de olhar o mercado brasileiro e optou por um flag cheap. Hoje o Bahia é o segundo maior clube do grupo. Dentro dessas análises, objetivamente falando, você olha grau de endividamento, pré-disposição para realização da operação, a base de fãs e, principalmente, o potencial de crescimento. Não adianta pegar um clube no topo da cadeia de valor", completou.

Em dezembro de 2022, os sócios do Bahia votaram a favor da venda de 90% da SAF para o City Football Group, em votação que registrou recorde de participantes. Na reta final da Série B, o CFG chegou a enviar um vídeo motivacional para os atletas do Bahia com a participação de Ferran Soriano, Pep Guardiola, Gundogan, Rodri e Ederson.

Cerca de cinco meses depois, em maio de 2023, Bahia concluiu a venda para o Grupo City e oficializaram a entrada da equipe baiana no conglomerado de 13 clubes.

