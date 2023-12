Bellintani diz que nunca teve férias no Bahia e zerou dívidas após SAF | A TARDE

Responsável pela negociação que fez o Grupo City comprar 90% da SAF constituída pelo Bahia, Guilherme Bellintani encerra seu mandato como presidente da associação em breve. Ele garante que vai entregar o clube melhor do que quando assumiu, há mais de cinco anos atrás, em 2018.

Em entrevista para o canal 'Sou Mais Bahia', no YouTube, Bellintani disse que o Bahia não tem mais problemas com dívidas após a chegada do conglomerado árabe, que irá investir um aporte de R$ 1 bilhão no clube para contratações, estrutura e quitações de débitos..

“Eu estou concluindo meu mandato com a dívida do Esporte Clube Bahia 100% paga”, declarou Bellintani.

Questionado sobre seu último ano à frente do Bahia, quando o City já controlava a SAF, o presidente afirma que sua participação menos ativa no futebol não significa que ele não tinha outras responsabilidades importantes no cargo.

Ele explicou que optou por não planejar times de outros esportes no Esquadrão, porque a eleição para o próximo presidente da associação, vencida por Emerson Ferretti, chegaria pouco tempo depois e a gestão seguinte não ganharia todos os créditos por esse projeto.

"Eu falei desde maio que não iria fazer projetos para a associação até o final do ano. Não vou fazer projeto de basquete, vôlei, boxe. Sabe por que? Não iria fazer, em setembro, um contrato de um time sendo que iria ter um novo presidente em dezembro. Seria ótimo eu fazer isso, mas é injusto com o novo presidente. O cara tem três anos pela frente, enquanto eu tinha 3 ou 4 meses", explicou.

Ainda segundo Guilherme Bellintani, durante seus seis anos como presidente do Bahia, ele nunca tirou um período de férias para descansar. Ele diz que aceita qualquer tipo de crítica em relação a sua gestão, mas que considera um erro dizer que ele não se dedicou ao clube durante sua gestão.

"Diga qualquer coisa, que eu não entendo de futebol, que eu contratei errado, só não diga que eu não estou trabalhando. Aí você está 'vacilando'. Eu tinha direito a seis meses de férias no Bahia e não tirei um. Eu não tenho férias registradas em seis anos de Bahia", disse.

Durante a passagem de Bellintani, o Bahia foi quatro vezes campeão baiano (2018-2020 e 2023) e uma vez campeão do Nordeste (2021). Disputou a Série A entre 2018 e 2021, retornando à elite em 2023 após ser rebaixado e ter jogado a Segundona no ano passado.