Rogério Ceni pode contar com reforço importante neste domingo

Com o fim da edição de 2024 da Copa América, o Esporte Clube Bahia ‘ganha’ um reforço e tanto para o restante do Campeonato Brasileiro. Isso porque o lateral-direito Santiago Arias retorna ao clube, depois de defender as cores da Colômbia, seu país natal, na competição continental. O jogador volta ao Esquadrão com a medalha de vice-campeão, depois de ser derrotado pela Argentina por 1 a 0.

Após mais de um mês fora, Arias deverá ficar à disposição de Rogério Ceni para o confronto deste domingo, 21, contra o Corinthians, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Durante o período que esteve ausente, o lateral-direito desfalcou o Tricolor de Aço nas partidas contra Fortaleza, Criciúma, Flamengo, Cruzeiro, Vasco, São Paulo, Juventude, Palmeiras, Athletico-PR e Cuiabá. No total, foram dez jogos sem o defensor, com cinco triunfos, quatro derrotas e um empate.

Segundo informado pelo Esporte Clube Bahia à reportagem do Portal A TARDE, o clube aguarda apenas o 'ok' da Federação Colombiana de Futebol para confirmar a data de retorno do jogador, mas garante que o atleta deverá compor o elenco durante a semana.