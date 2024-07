Há um mês sem jogar, Cuesta deve substituir Gabriel Xavier, suspenso

Cuesta em partida contra o Criciúma - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Sem o zagueiro titular para a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o treinador do Bahia, Rogério Ceni, terá que optar por jogadores que estão somando minutos no banco de reservas. Com o 3º cartão amarelo de Gabriel Xavier, que cumprirá suspensão automática, o substituto poderá ser o argentino Víctor Cuesta, que não joga há um mês.

O defensor não entra em campo desde a 9ª rodada da Competição, quando empatou em 2x2 contra o Criciúma, no Heriberto Hulse, no dia 16 de junho. Na ocasião, Cuesta fez dupla com Xavier e ocupou o lugar de Kanu, que estava suspenso.

Ao todo, dos últimos 13 jogos, este foi o único que o argentino entrou em campo. Todavia, Cuesta foi o escolhido de Ceni para a titularidade em 13 partidas, divididas entre Brasileirão, Copa do Brasil, Baianão e Copa do Nordeste. No período, colaborou com uma assistência.



Para utilização do defensor, Kanu sairá da esquerda e migrará para a sua posição de origem, a direita. Assim, Victor ocupará o lado esquerdo, podendo fazer dupla com o lateral-esquerdo Iago Borduchi, reforço para a metade da temporada. A linha defensiva deve estar completa com o retorno de Santiago Arias, vice-campeão da Copa América com a Colômbia.