Conheça Roger Gabriel, joia do Bahia e campeão com a Seleção sub-17

Roger Gabriel posa pra foto no Ettihad Stadium, em Manchester - Foto: Divulgação | EC Bahia

O futuro do Esporte Clube Bahia parece estar em boas mãos. Neste fim de semana, o meia Roger Gabriel foi campeão da Cascais Cup com a Seleção Brasileira sub-17, também garantindo o troféu de artilheiro, com sete gols somados. Assim, a joia do Esquadrão, que tem vínculo até 2026, vem sendo destaque e chamando atenção pelo desempenho positivo.

O jogador de 17 anos já teve passagem pela equipe principal, onde colaborou com uma assistência no triunfo diante do Sport por 2x1, há cinco meses. Ao comando de Rogério Ceni, Roger atuou em quatro jogos, contra Jequié, Atlético e Jacuipense, no Baianão, e o Leão da Ilha, na Copa do Nordeste.

Leia mais:

Com interesse de europeus, Biel sai de campo com dores no tornozelo

Jogadores do Vitória se envolvem em confusão com membros de organizada

Messi chega a 43 títulos e se torna maior vencedor do futebol; confira

No início da temporada, o meia participou do intercâmbio à Inglaterra e ficou nas instalações do Manchester City. Com a equipe sub-19 dos Citizens, Roger Gabriel participou de um torneio em Portugal.



“Muito feliz. Um estádio que eu vejo durante os jogos. Poder estar perto aqui é gratificante. Passa um filme na minha cabeça. Outra atmosfera, parece coisa de outro mundo. Às vezes nem eu caio na real de onde estou, não caiu a ficha ainda”, disse Roger, durante presença na equipe do City.

Roger Gabriel com a Seleção Brasileira | Foto: Lucas Lima | CBF

Hoje, pelo Brasileirão sub-20, o meia atuou em 10 partidas, sendo cinco triunfos, quatro derrotas e um empate, até o momento sem somar participações em gols.



A história da joia iniciou em 2018, com passagem na equipe sub-12, descoberto em um projeto no bairro Jardim Cruzeiro, em Salvador. Roger Gabriel Farias de Jesus nasceu na capital baiana em 12 de fevereiro de 2007.