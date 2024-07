Com interesse de europeus, Biel sai de campo com dores no tornozelo

Biel saiu lesionado do jogo contra o Cuiabá - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O atacante Biel, do Bahia, tem chamado a atenção de clubes europeus. De acordo com o jornalista turco Ekren Konur, especialista no mercado de transferências, o jogador está na mira de três times espanhois: Valencia, Sevilla e Villarreal.

Biel, que tem sido reserva na equipe comandada por Rogério Ceni, entrou na partida contra o Cuiabá, neste sábado, 14, mas acabou sendo substituído aos 35 minutos após dores no tornozelo.

A situação ganhou ainda mais atenção nas redes sociais, após a esposa de Biel publicar um 'story' dentro do carro em que aparece uma muleta, sugerindo que o jogador possa estar lidando com alguma lesão.

O Bahia ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mas a suspeita é de uma entorse no tornozelo, que deve ser confirmada após um exame de imagem. Na atual temporada, Biel tem 10 assistências e marcou cinco gols com a camisa do Tricolor.