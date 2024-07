Sonolento, Bahia é superado pelo Cuiabá e perde 100% na Fonte

Jean Lucas celebra único gol do Bahia no jogo - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Mais de 48 mil pessoas foram à Arena Fonte Nova na tarde deste sábado, 13, para acompanhar a partida entre Bahia e Cuiabá, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor terminou derrotado por 2 a 1 e perdeu a invencibilidade como mandante. O paraguaio Isidro Pitta marcou duas vezes para os visitantes, enquanto Jean Lucas fez o gol do Tricolor.

A derrota evitou que o Bahia se aproximasse dos líderes do Brasileirão. O Esquadrão permanece com 30 pontos e ainda pode perder posições até o complemento da rodada. O próximo compromisso da equipe comandada por Rogério Ceni é contra o Corinthians, dia 21 de julho, às 16h. O duelo é válido pela 18ª rodada e será realizado na Arena Fonte Nova.

O jogo

A expectativa de grande público na Arena Fonte Nova se confirmou. Foram 48.602 pessoas nas arquibancadas para prestigiar o Bahia, que não conseguiu desempenhar um bom futebol dentro de campo. Desde os primeiros minutos o Tricolor teve dificuldades para ameaçar o Cuiabá, que logo ficou à vontade na partida e começou a levar perigo ao gol defendido por Marcos Felipe.

Aos 20 minutos, Derik fez boa jogada pelo lado esquerdo e inverteu a bola para Jonathan Cafu que, sozinho, finalizou forte, mas o estreante Iago conseguiu desviar antes da bola explodir no travessão. Na sequência, Fernando Sobral cobrou escanteio na pequena área, o sistema defensivo do Bahia vacilou e Isidro Pitta se antecipou a Marcos Felipe para tocar de cabeça para o gol e abrir o placar.

O Bahia não conseguiu reagir e viu o Cuiabá continuar a levar perigo nos contra-ataques. Aos 42, Isidro Pitta invadiu a área e rolou para Fernando Sobral, que vinha de trás. O meia furou e não conseguiu finalizar e, na sobra, Jonathan Cafu chutou em cima da marcação tricolor.

Para a segunda etapa, Rogério Ceni promoveu as entradas de Gilberto e Biel nas vagas de Ademir e Cicinho, que não tinham ido bem nos primeiros 45 minutos. O início foi promissor, parecia que o Bahia era outra equipe, empatando a partida logo aos 3 minutos. Everton Ribeiro cruzou da direita e Jean Lucas desviou de cabeça para deixar tudo igual.

Dois minutos depois, no entanto, o Cuiabá voltou a ficar em vantagem no placar com o paraguaio Pitta. O atacante recebeu passe de Denilson, invadiu a área e finalizou rasteiro, entre as pernas de Marcos Felipe. Com 2 a 1 no placar, os visitantes passaram a controlar o jogo para fazer o tempo passar. O Bahia, por sua vez, pouco levou perigo ao gol defendido por Walter e saiu de campo derrotado.