Terceiro cartão amarelo tira Gabriel Xavier de próximo jogo do Bahia

Gabriel Xavier, zagueiro do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O técnico Rogério Ceni ganhou um novo desfalque para o próximo jogo do Bahia, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Gabriel Xavier recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 diante do Cuiabá e cumprirá suspensão automática no confronto contra o Corinthians.

O argentino Victor Cuesta deve substituir o zagueiro revelado na base do Bahia e fazer dupla com Kanu. David Duarte também aparece como opção para o comandante tricolor.

O confronto entre Bahia e Corinthians está marcado para as 16h de domingo, 21, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador.