Jean Lucas detona gramado da Arena Fonte Nova: "Tem que melhorar"

Jean Lucas comemora gol sobre o Cuiabá - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O Bahia perdeu para o Cuiabá por 2 a 1 e viu cair a invencibilidade como mandante. O Tricolor tinha 100% de aproveitamento atuando na Arena Fonte Nova, que vinha sendo um trunfo da equipe, mas que hoje foi alvo de críticas por conta do estado do gramado.

Em entrevista coletiva após o duelo da 17ª rodada do Brasileirão, o meia Jean Lucas, autor do único gol do Bahia na partida, disparou contra o estado do gramado e lamentou não ter conquistado um bom resultado diante de mais de 48 mil torcedores presentes.

“A gente está jogando na nossa casa, mas o gramado não está bom para o nosso estilo de jogo, que é a posse de bola com rapidez. Podia ver que a gente estava errando muitos passes por conta do gramado, acho que o gramado não está bom, tem que melhorar. Dizer para o nosso torcedor que a gente correu, deu a vida como sempre, mas infelizmente os gols não saíram. Fiz o gol ali, mas depois de uma falta de atenção a gente tomou o gol logo em seguida, mas agora é descansar para domingo a gente fazer um grande jogo aqui de novo contra o Corinthians”, disse Jean Lucas ao Premiere.

O duelo do Bahia contra o Corinthians pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro está marcado para o dia 21 de julho, às 16h. A partida será realizada novamente na Arena Fonte Nova.