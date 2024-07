Bahia vence clássico e fica em vantagem na Série A2 do Brasileirão

Mulheres de Aço na Arena Pernambuco - Foto: Divulgação | EC Bahia

As Mulheres de Aço entraram em campo na noite deste sábado, 13, para o jogo de ida da semifinal da Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino. Na Arena Pernambuco, o Bahia venceu o Sport por 2 a 1 com gols de Ellen e Angela. Géssica marcou para as Leoas da Ilha.

O time comandado por Lindsay Camila entrou em campo com Yanne; Dan, Aila, Tchula e Ary; Treyci (Suelen), Angela e Vilma (Luana); Letícia (Juliana), Ellen (Mila Santos) e Kamile Loirão (Raissa).

O resultado deixou o Tricolor em vantagem para o duelo de volta, marcado para as 21h de sexta-feira, 19, em Pituaçu. O Bahia só precisa de um empate para avançar à final. Em caso de derrota por um gol de diferença, a vaga será decidida na disputa de pênaltis.