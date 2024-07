Fonte Nova rebate críticas de Ceni e Jean Lucas ao gramado

Arena Fonte Nova, local onde o Bahia manda os seus jogos - Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia

O Tricolor de Aço perdeu a invencibilidade nos seus domínios neste sábado, 13, após ser derrotado pelo Cuiabá por 2 a 1. O técnico Rogério Ceni e o meia Jean Lucas botou parte da culpa na qualidade do gramado. Segundo ambos, é preciso melhorar para que o Bahia possa imprimir o seu estilo de jogo.

Em reposta às falas dos integrantes do tricolor baiano, a empresa que administra o estádio disse que mantém um cronograma de manutenção do gramado, principalmente quando acontecem shows. Afirmou ainda que para o confronto contra o time do Mato Grosso a programação da manutenção seguiu os mesmos protocolos.



Confira a nota na íntegra:



A Casa de Apostas Arena Fonte Nova reafirma que tem uma programação de manutenção constante em suas instalações durante todo ano, especialmente, antes, durante e após cada evento.



O gramado recebe tratamentos especiais, que são atestados pela Greenleaf Gramados, empresa responsável pela manutenção e conservação do campo. Em relação à partida realizada neste sábado, 13 de julho, as condições técnicas que envolvem performance de qualidade, parâmetros de altura de corte, tração, umidade, compactação e resistência, foram mantidos e atestados para referida partida.

Vale ressaltar que, especialmente no período de abril a agosto, as arenas modernas enfrentam o desafio do sombreamento na área norte, o que é compensado com o uso das lâmpadas especiais da SGL (Sistemas de Luz de Crescimento) e um programa de manutenção diferenciado de adubações e manejos.