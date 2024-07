Ceni volta a criticar calendário e pede "gramado sintético" na Arena

Rogério Ceni em entrevista coletiva - Foto: Reprodução | TV Bahêa

Pela primeira vez na temporada, Rogério Ceni perdeu uma partida na Arena Fonte Nova. Na tarde deste sábado, 13, o Bahia foi superado pelo Cuiabá por 2 a 1, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jean Lucas fez o gol do Esquadrão, enquanto o paraguaio Isidro Pitta marcou duas vezes para o Dourado.

Em entrevista coletiva após a partida, o comandante tricolor analisou o resultado decepcionante, justificou as mudanças no time titular e colocou parte da responsabilidade da derrota no gramado da Arena Fonte Nova, que tem sido bastante criticado pelos jogadores.

“Hoje o maior motivo, mais uma vez falar aqui, foi a qualidade do gramado. A gente passa oito, nove dias fora e não melhora absolutamente nada. Nem água eles têm capacidade de colocar para a bola rolar o mais rápido possível. É preferível ter um gramado sintético do que jogar neste gramado aqui. Aliás, é uma ideia, talvez para não perder jogo de Seleção eles não coloquem sintético. É triste ter que falar isso, mas deveriam colocar para preservar um gramado”, desabafou Ceni.

“São dez jogos e tentamos o máximo ter jogadores com condições físicas. Sabíamos que era um jogo de muita força do Cuiabá, que jogou no sábado. Nós jogamos domingo, viajamos, jogamos na quarta, viajamos, passamos a madrugada, viemos hoje jogar aqui com 67 horas de diferença. Sei que pode parecer que estamos justificando, mas a fisiologia cobra, não tem jeito. Hoje tentamos ter o máximo de jogadores com menor minutagem, mais descansados, para suplantar esse jogo físico”, justificou.

Estreante do dia, o lateral Iago Borduchi teve a atuação aprovada pelo técnico, que aproveitou para explicar a ausência de Luciano Juba. Ceni explicou que Juba estava esgotado fisicamente e não teve condições de iniciar a partida.

“O Juba vinha de praticamente todos os minutos jogados no Brasileiro, estava esgotado. A minha ideia era usar o Juba no lugar do Jean Lucas, também esgotado. Achei um bom jogo do Iago, lá em cima no primeiro tempo, depois construindo por dentro para Gilberto atacar. Vai ajudar bastante a gente no decorrer da competição, assim como o Juba. Realmente, o cansaço é muito grande, já tínhamos mexido contra o Athletico, para que a gente tivesse energia. Se o jogo fosse amanhã poderíamos ter mexido menos, essas 24 horas fariam diferença na recuperação”, avaliou o ex-goleiro.

Iago em sua estreia com a camisa do Bahia | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O Bahia agora só volta a campo às 16h de domingo, 21, quando recebe o Corinthians, novamente na Arena Fonte Nova. Antes do duelo da 18ª rodada, o elenco tricolor terá três dias de descanso, recomendados pela fisiologia do clube.

“Nós vamos dar uma folga para eles, trabalharam dias ininterruptos. Vamos dar domingo, segunda e terça para que se recuperem e descansem. A fisiologia recomenda e a gente acha necessário. Quarta, quinta, sexta e sábado é se preparar para esse jogo contra o Corinthians, com alterações que sejam necessárias, como a do Gabriel Xavier, suspenso. Se recondicionar fisicamente para fazer um melhor jogo e entregar resultado para o torcedor”, revelou Ceni.