Pênalti? Torcida fica na bronca com mão na bola de atacante do Cuiabá

Torcedores que estavam na Arena Fonte Nova, na partida contra o Cuiabá, disputada neste sábado, 13, foram a loucura com um possível pênalti não marcado em favor do Bahia, ainda no primeiro tempo.

A partida já estava 1 a 0 para a equipe do Centro-Oeste, gol do atacante Isidro Pitta, quando o Esquadrão teve um escanteio. No cruzamento na área, a bola desvia e bate no braço do próprio Pitta, mas o juíz não marca e sequer vai olhar o lance no VAR.

Em imagens gravadas por torcedores nas arquibancadas da Fonte Nova, o lance aparece por outro ângulo, com a bola resvalando no braço aberto do jogador cuiabano no momento em que ele parece perder o equilíbrio e quase cai no chão.

O resultado da partida, ao fim dos 90 minutos, foi de 2 a 1 para o Dourado. Com o Bahia empatando no início da etapa final, com Jean Lucas, mas sofrendo o gol praticamente no lance seguinte, novamente com Isidro Pitta.

Com o resultado, o Bahia perdeu a invencibilidade dentro da Arena Fonte Nova, que já durava 20 partidas. Próximo confronto do Tricolor será no domingo, 21, às 16h, contra o Corinthians, novamente dentro de casa.

