Messi chega a 43 títulos e se torna maior vencedor do futebol; confira

O título da Copa América, conquistado pela Argentina na madrugada desta segunda-feira, 15, fez com que Messi se isolasse ainda mais como o maior campeão da história do futebol. Com o troféu, o jogador de 37 anos chegou a 43ª conquista na carreira, sendo a quinta com a seleção de seu país.

No duelo contra a Colombia, inclusive, Messi deixou o campo chorando na segunda etapa com dores na coxa e no tornozelo. No banco de reservas, ele viu Lautaro Martinez marcar na prorrogação e dar o título aos 'hermanos'.



Essa foi a segunda vez que Messi conquista uma Copa América, tendo sido um dos responsáveis por tirar a Argentina de uma fila de 28 anos sem título. Ele venceu o torneio em 2021, além de ter conquistado a Finalíssima em 2022 e a Copa do Mundo no mesmo ano. O camisa 10 ainda tem uma medalha da Olimpíadas de 2008, mas foi conquistada com a equipe sub-23.

Em Miami, onde defende o Inter Miami, Messi aumentou os impressionantes números de sua carreira. Agora, tem 43 troféus conquistados como profissional e é o jogador com mais títulos na história do futebol, superando Daniel Alves.

Os 43 títulos de Messi:

34 pelo Barcelona

4x Champions League (2005/06, 2008/09, 2010/11 e 2014/15)

3x Mundial de Clubes (2009, 2011 e 2015)

3x Supercopa da Europa (2009, 2011 e 2015)

10x Campeonato Espanhol (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18 e 2018/19)

7x Copa do Rei (2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2020/21)

7x Supercopa da Espanha (2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 e 2018)

5 pela Argentina



1x Copa do Mundo (2022)

2x Copa América (2021 e 2024)

1x Finalíssima (2022)

1x Olimpíada (2008)

3 pelo Paris Saint-Germain

2x Campeonato Francês (2021/22 e 2022/23)

1x Supercopa da França (2022)

1 pelo Inter Miami

1x Copa das Ligas (2023)