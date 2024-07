Presunçosa sabedoria

Messi segue em busca de mais um título com a Argentina - Foto: EDUARDO MUNOZ / AFP

Argentina e Colômbia fazem neste domingo (14) na final da Copa América. As duas seleções possuem formações táticas parecidas. Jogam com quatro defensores, três meio-campistas, um meia ofensivo (Messi na Argentina e James Rodriguez na Colômbia), um centroavante e um atacante pelo lado. As duas abrem mão de um ponta para terem mais um jogador no meio campo. Assim joga o Real Madrid e outras grandes equipes do futebol mundial.

No Brasil, muitos torcedores, comentaristas e treinadores precisam mudar a antiga referência, o pensamento padronizado de que o meio campo é dividido entre volantes que marcam e meias ofensivos que atacam. Os trios modernos de meio campistas marcam constroem e avançam.

Scaloni, desde a Copa do Mundo tem alternado o desenho tático da Argentina de acordo com o adversário. Não será surpresa se reforçar a marcação sobre o ponta Luís Diaz.

James Rodriguez tem atuado bem. É o líder em assistências na Copa América. Porém há um enorme exagero nos elogios ao jogador. Querem brincar, zoar com o São Paulo por ele não ter dado certo no time. Quase todas as assistências ocorreram por meio de cruzamentos de bola parada. Ele cruza muito bem, mas é preciso elogiar também a enorme eficiência dos cabeceadores.

Colombiano James Rodriguez em lance com Bruno Guimarães | Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Quando um jogador cruza uma bola parada, é impossível ele saber exatamente o ponto exato que está o companheiro por causa do grande numero de atletas dentro da área. É o companheiro que procura a bola e cabeceia para o gol. A moda é falar que ele atacou a bola.



Inglaterra e Espanha disputam hoje a final da Eurocopa. A Espanha tem jogado melhor, com mais regularidade, mas não vejo favoritismo. A Inglaterra, contra a Holanda, voltou a atuar bem. Além disso, nas vitórias da Espanha contra seleções mais fortes, como França e Alemanha, não houve uma nítida superioridade. As partidas foram decididas nos detalhes.

A Espanha evoluiu por causa das ótimas atuações dos dois pontas, o garoto Lamine Yamal, que fez ontem 17 anos, e Nico Willams. Na conquista do mundial de 2010 e da Eurocopa de 2012, a Espanha, que era uma extensão do magistral time do Barcelona, encantou o mundo. Já nas copas de 2014, 2018 e 2022, a Espanha decepcionou porque não tinha bons atacantes, como possui hoje. Não decepcionou porque a equipe trocava muitos passes e não era objetiva, como tanto falaram. As pessoas criam rótulos e repetem por toda a vida como se fossem verdades.

Espanhol Lamine Yamal é destaque na Euro | Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

A Espanha deve repetir o desenho tático que usou durante toda a Eurocopa, com quatro defensores, um trio no meio campo, dois pontas e um centroavante. Os meio campistas Fabio Ruiz e Olmo avançam e finalizam bem. A Inglaterra, após muitas críticas ao treinador, mudou a maneira de jogar nas duas ultimas partidas e passou a atuar com três zagueiros, dois alas, dois meio-campistas, dois meias atacantes (Folden e Bellingham) e um centroavante (Kane). Pela direita, Saka é ala e ponta, com enorme eficiência.



Contra a Holanda, no meio do segundo tempo, quando o jogo estava empatado em 1x1, que levaria a decisão para prorrogação, o treinador inglês Southgate substituiu as duas estrelas, Folden e Kane. Eu, o mundo e, principalmente, toda a torcida inglesa, criticamos o técnico. Os dois que entraram construíram a jogada do gol, um com o passe e o outro com a precisa finalização. De burro, Southgate passou a ser um gênio. Se a Inglaterra jogar mal e perder o título, voltará a ser chamado de burro.

Harry Kane é o artilheiro da Inglaterra | Foto: HENRY NICHOLLS / AFP

O futebol tem regras, segredos, acasos e mistérios que vão muito além de nossas presunçosas sabedorias.