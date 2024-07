Messi marca e Argentina avança para a final: veja os detalhes!

Messi marcou seu primeiro gol na Copa América 2024 - Foto: Juan Mabromata | AFP

A Argentina confirmou o favoritismo e se classificou para a final da Copa América 2024, após vencer o Canadá, por 2 a 0, na noite de terça-feira (9), em Nova Jersey (EUA). A equipe comandada por Lionel Scaloni agora espera pelo vencedor do confronto entre Uruguai e Colômbia, que se enfrentam nesta quarta-feira (10), para conhecer seu oponente na grande final.

Em um jogo controlado do início ao fim, a Argentina repetiu o placar de 2 a 0 que já havia aplicado sobre o Canadá na fase de grupos da competição. O primeiro gol foi marcado por Julián Álvarez, aos 28 minutos do primeiro tempo. Já na etapa final, foi a vez de Lionel Messi balançar as redes, aos 35 minutos, marcando seu primeiro gol na Copa América 2024.

Com a vitória, a Argentina se aproxima do bicampeonato continental, tendo conquistado o último título em 2021. Além disso, a equipe busca escrever mais um capítulo glorioso em sua história, já que é a atual campeã do mundo (2022).

A grande final da Copa América 2024 será realizada no próximo domingo (14), às 21h, em Miami, na Flórida.