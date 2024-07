Messi está bem e vai enfrentar o Canadá, garante Lionel Scaloni

Messi durante partida contra o Equador - Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, garantiu nesta segunda-feira, 8, que seu xará Lionel Messi fará parte da equipe que vai enfrentar o Canadá pelas semifinais da Copa América-2024, em East Rutherford (Nova Jersey).

"Leo está bem, então amanhã ele fará parte do jogo, está pronto para jogar e estamos tranquilos", disse Scaloni em entrevista coletiva no MetLife Stadium.

"O nível de Messi está bom, é fundamental para nós e sei o que ele pode nos dar mesmo que não esteja em ótimas condições", comentou.

Desde o duelo contra o Chile, pela segunda rodada do Grupo A, Messi vem sofrendo com um desconforto no músculo adutor da coxa direita que o tirou do jogo contra o Peru, em Miami, e fez com que disputasse uma partida discreta contra o Equador, na última quinta-feira, pelas quartas de final, em Houston.

A Argentina teve uma boa estreia na Copa América ao vencer o Canadá por 2 a 0 e depois emendou duas vitórias, sobre Chile (1 a 0) e Peru (2 a 0). Nas quartas de final, sofreu para eliminar o Equador ao vencer por 4 a 2 na disputa de pênaltis após um empate em 1 a 1 nos 90 minutos.

"Não sei qual time o Canadá vai colocar em campo e além dos pontos fortes que eles têm em determinados setores vamos colocar um time que possa detê-los e atacá-los", disse o treinador.

"O Canadá dificultou as coisas para todos e vamos tentar fazer o jogo correr do nosso jeito com o nosso jogo, e com as nossas armas esperamos levar o jogo para o nosso lado", acrescentou.

O jogo contra os canadenses está marcado para terça-feira, às 21h (horário de Brasília), no MetLife Stadium. A outra semifinal, entre Uruguai e Colômbia, será disputada na quarta-feira, também às 21h (de Brasília) em Charlotte. Os vencedores vão disputar o título da Copa América-2024 no domingo, em Miami.