Valendo vaga na final! Saiba onde assistir semifinais da Eurocopa

Espanha venceu a Alemanha nas quartas de final - Foto: Fabrice COFFRINI / AFP

A Eurocopa de 2024 está próxima de conhecer o seu grande campeão. A partir desta terça-feira, 8, começarão os confrontos valendo vaga na grande final na competição, que será neste domingo, 14. A primeira semifinal será entre Espanha e França, nesta terça-feira, 9, às 16, enquanto Inglaterra e Holanda duelam na quarta, pelo mesmo horário.

Na competição, os espanhois contam com a melhor campanha, com cinco vitórias em cinco jogos e 11 gols marcados. Entretanto, para o próximo duelo, a Furia Roja terá os desfalques do lateral Carvajal e do zagueiro Le Normand, além do meia Pedri, que está lesionado e não voltará a disputar jogos.

Os vice-campeões da Copa do Mundo ainda não encantaram na Euro, classificando no grupo na segunda colocação. No mata-mata a campanha foi assertiva, eliminando a Bélgica por 1x0 e Portugal, nos pênaltis. O desempenho ofensivo, por sua vez, é abaixo, com apenas três gols marcados.

Ficha técnica:

Espanha x França

Local: Allianz Arena, Munique

Horário: 16 (horário de Brasília)

Onde assistir: Globo, Sportv e Globoplay

Inglaterra derrotou a Suíça nas quartas | Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

No segundo confronto em busca da vaga à final, Inglaterra segue o mesmo caminho da França, já que ainda não convenceu na competição, tendo duas vitórias e três empates nos cinco jogos, somando cinco gols. Os holandeses parecem chegar mais embalados, com três vitórias, dois empates e uma derrota, balançando as redes nove vezes.

Ficha técnica:

Local: Signal Iduna Park, Dortmund

Horário: 16 (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTv