Brasil na final! Copa América terá arbitragem brasileira na decisão

OLHO NO APITO

O expeiente Raphael Claus vai apitar a final da Copa América entre Argentina e Colômbia - Foto: Paul Ellis / AFP

O brasileiro Raphael Claus será o árbitro da grande final da Copa América, entre Argentina e Colômbia, marcada para este domingo, 14, às 21h, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. Essa será a segunda partida dirigida pelo paulista de 44 anos.

Claus terá a assistência de outros dois brasileiros. Bruno Pires e Rodrigo Correa serão os bandeirinhas, tendo Rodolpho Toski Marques como árbitro de vídeo na cabine do VAR. O quarto e quinto árbitros serão os paraguaios quarto e quinto árbitros serão Juan Benitez e Eduardo Cardozo.



Raphael Claus comandou o jogo entre México e Venezuela, válida pela segunda rodada do Grupo B da competição. No a ocasião, o juiz marcou dois pênaltis e advertiu quatro jogadores com cartões amarelos.

Experiente, Claus é considerado um dos melhores árbitros brasileiros em atividade. Ele esteve na Copa do Mundo do Catar, em 2022, e dirigiu duas partidas: Inglaterra 6 x 2 Irã e Canadá 1 x 2 Marrocos, ambos pela fase de grupos da competição.

Premiado, Raphael Claus foi considerado o melhor árbitro do Campeonato Paulista em oito vezes (2011, 2012, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022 e 2023). Ele também foi considerado o melhor no Campeonato Brasileiro por três vezes seguidas (2016, 2017 e 2018).